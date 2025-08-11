Close Menu
MO, Lisei (FdI): sinistra specula su Gaza, da governo Meloni aiuti concreti

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 MO, Lisei (FdI): sinistra specula su Gaza, da governo Meloni aiuti concreti
“Mentre la sinistra specula sulla tragedia di Gaza, con pagliacciate dentro e fuori dal Parlamento, il Governo di Giorgia Meloni aiuta concretamente la popolazione palestinese, senza prestare il fianco ai terroristi di Hamas. Lo dimostra il nuovo arrivo di 34 bambini bisognosi di cure e dei loro 91 familiari che si aggiungeranno a quelli che già stiamo aiutando. Lo dimostrano le 350 tonnellate di farina destinate alla popolazione civile nella Striscia nell’ambito dell’iniziativa ‘Food for Gaza’ che si aggiungeranno agli aviolanci dell’Aeronautica Militare ed Esercito Italiano con altre 100 tonnellate di aiuti. Qualsiasi cittadino potrà valutare se sono state più utili queste azioni, o i parlamentari M5S travestiti in Parlamento, il duo Bonelli-Fratoianni che stendono manifesti, o le vuote parole della Schlein”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

