(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 MO: Gasparri (Fi), Italia sostiene iniziative per tregua a Gaza, obiettivo due popoli e due Stati
“L’Italia sostiene tutte le iniziative che a livello internazionale possano portare a una tregua a Gaza. L’obiettivo è quello di due popoli e due Stati ma certamente non può essere un’organizzazione di terroristi come Hamas a rappresentare i palestinesi”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg3.
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 MO: Gasparri (Fi), Italia sostiene iniziative per tregua a Gaza, obiettivo due popoli e due Stati