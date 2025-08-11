(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Gaza, Barbera (PRC): “Basta massacri di giornalisti. Oggi manifestazione a
Roma, davanti alla RAI”
“Condanniamo con sdegno l’ennesimo, barbaro assassinio di giornalisti
palestinesi da parte delle forze di occupazione israeliane. Nella notte,
l’esercito israeliano ha ucciso Anas al-Sharif, volto noto di Al Jazeera,
insieme ai suoi colleghi Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal,
Moamen Aliwa e al fotoreporter Mohammed Al-Khaldi. Un efferato crimine che
rappresenta un palese attacco alla libertà di stampa e al diritto della
comunità internazionale a conoscere la verità su ciò che accade a Gaza.
Questi omicidi non sono episodi isolati, ma parte di una strategia di
guerra volta a silenziare testimoni scomodi e a occultare la realtà del
genocidio in corso. È inaccettabile il tentativo da parte di Israele di
etichettare i giornalisti come ‘combattenti’ per giustificarne
l’assassinio”, dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale
di Rifondazione Comunista.
“Chiediamo con urgenza – aggiunge Barbera – che la Corte Internazionale di
Giustizia dell’ONU e la Corte Penale Internazionale aprano un’indagine
immediata per accertare le responsabilità di questi crimini di guerra e per
garantire che i colpevoli vengano perseguiti. La comunità internazionale
non può continuare a voltarsi dall’altra parte di fronte a tali atrocità”.
“Oggi, lunedì 11 agosto, alle ore 18:00, saremo davanti alla sede RAI di
Viale Mazzini 14, a Roma, insieme a tante realtà sociali e politiche, per
un’azione di denuncia e solidarietà, in memoria dei martiri
dell’informazione e per chiedere che la RAI e tutti i media italiani
rompano il silenzio su Gaza e raccontino senza censure la verità dei
fatti”, conclude Barbera.
