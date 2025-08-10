(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Turismo, Misiani (Pd): il governo ignora la crisi salariale
“Quest’anno sempre più italiani riducono all’osso le vacanze o vi rinunciano del tutto, non per scelta ma perché non se lo possono permettere. È un segnale evidente dell’impoverimento del ceto medio, un tema politico che va portato al centro del dibattito pubblico perché tocca direttamente le battaglie di giustizia sociale che abbiamo sempre sostenuto” dichiara Antonio Misiani, responsabile economico del PD.
Secondo Misiani “i dati parlano chiaro: secondo il sindacato balneari, nel solo mese di luglio si è registrato un calo del 15% di presenze e di consumi rispetto allo scorso anno, con punte di meno 25% in alcune regioni come la Calabria e l’Emilia Romagna. Secondo le associazioni degli albergatori la stagione si avvia verso un bilancio deludente. Alla base di questo fenomeno ci sono da una parte il caro prezzi delle strutture ricettive, che Altroconsumo stima in un +34% rispetto al 2020, e dall’altra la crisi salariale. L’OCSE certifica che i salari reali in Italia sono diminuiti del 7,5% rispetto al 2021. Lo riconoscono anche gli operatori del settore: “il turismo è legato alle buste paga”, ha dichiarato il presidente di Federalberghi. Eppure, il governo continua a voltarsi da un’altra parte. La demagogia con cui la destra ha gestito la questione dei balneari ha lasciato nell’incertezza più totale il settore, paralizzando gli investimenti degli imprenditori. A peggiorare il quadro c’è la precarietà diffusa: solo ieri, a Rimini, i bagnini hanno scioperato per gli stipendi troppo bassi. Dal lato dei redditi delle famiglie, Giorgia Meloni continua a fare muro contro l’introduzione del salario minimo legale, spingendosi ad impugnare anche le leggi regionali che lo prevedono come quella approvata dalla regione Toscana, e non fa nulla di serio per tagliare i costi dell’energia, che falcidiano i bilanci delle famiglie italiane.
Di fronte a questa realtà, l’esecutivo non può continuare a nascondersi dietro slogan: senza misure concrete per aumentare i salari e difendere i redditi, si condanna il Paese a più povertà, più disuguaglianza e meno sviluppo”.
