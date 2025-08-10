Close Menu
Trending
domenica 10 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Turismo, Fallucchi (FdI): Italia al top, sinistra manipola realtà

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Turismo, Fallucchi (FdI): Italia al top, sinistra manipola realtà
“La solita sinistra manipola la realtà non riuscendo ad accettarla. Tutte le previsioni di diverse associazioni di categoria – quindi non dati MiTur – parlano di un aumento degli italiani in vacanza nell’estate 2025: 1 milione e mezzo in più rispetto all’estate 2024. L’Italia è al top del mercato turistico mediterraneo, sia per tasso di saturazione che per competitività dei prezzi, con un 48% di saturazione per giugno e oltre il 43% a luglio, da un lato, e una tariffa media più bassa rispetto a competitor di primissimo livello come Grecia e Spagna, dall’altro. Grazie alla qualità del lavoro del governo Meloni il turismo nella nostra Nazione è al top. Un dato che rispecchia anche la qualità dell’offerta messa in campo da parte dei balneari, troppe volte attaccati dalla sinistra solo per un pregiudizio ideologico”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente della Commissione Turismo di Palazzo Madama.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl