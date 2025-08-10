(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Turismo, Fallucchi (FdI): Italia al top, sinistra manipola realtà
“La solita sinistra manipola la realtà non riuscendo ad accettarla. Tutte le previsioni di diverse associazioni di categoria – quindi non dati MiTur – parlano di un aumento degli italiani in vacanza nell’estate 2025: 1 milione e mezzo in più rispetto all’estate 2024. L’Italia è al top del mercato turistico mediterraneo, sia per tasso di saturazione che per competitività dei prezzi, con un 48% di saturazione per giugno e oltre il 43% a luglio, da un lato, e una tariffa media più bassa rispetto a competitor di primissimo livello come Grecia e Spagna, dall’altro. Grazie alla qualità del lavoro del governo Meloni il turismo nella nostra Nazione è al top. Un dato che rispecchia anche la qualità dell’offerta messa in campo da parte dei balneari, troppe volte attaccati dalla sinistra solo per un pregiudizio ideologico”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente della Commissione Turismo di Palazzo Madama.
