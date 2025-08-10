(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – GIANFRANCO MIGLIO: PORTIAMO AVANTI IN SUO NOME
BATTAGLIE PER AUTONOMIA E FEDERALISMO
10 AGO – Ricordiamo oggi il visionario Professor Gianfranco Miglio, figura
fondamentale della politica italiana e ideatore del Federalismo.
Il suo impegno con la Lega ha lasciato un segno indelebile nella storia
politica del nostro Movimento e di tutto il paese.
Chi oggi, come la nuova giunta del Comune di Adro (BS), ha deciso di
rimuovere il suo nome dall’intitolazione del polo scolastico, testimonia
ancora una volta l’inesorabile declino a cui sta andando incontro una certa
classe politica di sinistra.
Noi della Lega rispondiamo, in onore al grande Professor Miglio, rinnovando
con ancora più forza il nostro impegno per portare a compimento l’Autonomia
differenziata e il Federalismo Fiscale.
Lo dichiara il sen. Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega
Lombarda Salvini.
