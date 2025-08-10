(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Fisco. Speranzon (FdI): oltre 3 miliardi dalla lotta all’evasione. Risorse per tagliare tasse e aumentare lavoro
“La riforma fiscale del governo Meloni e di Fratelli d’Italia segna un nuovo successo: 3 miliardi in più recuperati dall’evasione fiscale. Segno che un fisco amico e non più vessatorio è stata una scelta vincente. Tutte risorse che potremo usare per continuare a tagliare le tasse e far crescere l’occupazione”.
Così il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo commenta con il Tg2 l’aumento delle entrate dalla riscossione ordinaria.
