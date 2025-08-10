Close Menu
Caso scuola Adro (Bs), Zoffili (Lega): “Miglio merita rispetto, non censura. Interverrò in Parlamento, Sindaco chieda scusa”

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Caso scuola Adro (Bs), Zoffili (Lega): “Miglio merita rispetto, non censura. Interverrò in Parlamento, Sindaco chieda scusa” Roma, 10 ago. – “Il Sindaco di sinistra di Adro che cancella il nome del Professore comasco Gianfranco Miglio dalla facciata della scuola nell’anniversario della sua scomparsa, non solo offende la memoria di un grande uomo, padre del Federalismo, ma dimostra di non conoscere la storia e di avere paura delle idee. Interverrò in Aula, alla Camera dei Deputati, per denunciare questo vergognoso sopruso ideologico. Il Professor Miglio, che ho avuto l’onore di conoscere e che ricordo con affetto, merita rispetto, non censura: il Sindaco di Adro chieda scusa e torni subito sui suoi passi”.Così il deputato comasco Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE e  Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa.Ufficio Stampa Lega Camera

 

