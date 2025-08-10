Close Menu
Trending
domenica 10 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Balneari, D’Attorre (Pd): governo non difende potere acquisto famiglie

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 Balneari, D’Attorre (Pd): governo non difende potere d’acquisto delle famiglie
“Le immagini delle spiagge semi-vuote, non quelle dei ricchi ma quelle una volta frequentate in massa dal ceto medio italiano, sono il simbolo della separazione sempre più profonda fra la narrazione trionfalistica della Meloni e la condizione reale delle famiglie.
La Presidente del Consiglio e il suo governo vivono ormai in una realtà parallela, priva di contatti con la quotidianità reale della stragrande maggioranza degli italiani.
La stagnazione dei salari italiani è stata resa ancora più pesante dall’ondata inflattiva degli ultimi anni e rappresenta ormai la vera emergenza italiana, assieme ai tagli alla sanità e all’istruzione pubblica. Tutto ciò è lontanissimo dalla percezione di un governo che vive su Marte, ferocemente contrario al salario minimo, immobile sui mancati rinnovi contrattuali, cieco di fronte agli effetti della precarietà del lavoro, incapace di concepire qualsiasi misura concreta per la difesa del potere d’acquisto delle famiglie”.
Così Alfredo D’attorre della segreteria Pd.
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl