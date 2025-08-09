(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Sanità: Rossello, delegazione FI visita cantiere nuovo grande Policlinico, Clinica Mangiagalli e Don Gnocchi/Istituto Palazzolo
“Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal nostro Segretario Nazionale, On. Antonio Tajani, che prevede un tour in tutti gli ospedali italiani, ho avuto il piacere di guidare, in due intense giornate, una delegazione della Segreteria di Forza Italia Milano Grande Città in visita a tre realtà fondamentali della sanità milanese: ieri il cantiere del nuovo grande Policlinico di Milano e oggi la Clinica Mangiagalli e il Don Gnocchi/Istituto Palazzolo”.
Lo dichiara in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e segretaria cittadina di Milano.
“La delegazione – prosegue – era composta anche dal consigliere municipale Giovanni Esposito, Anny Patrone (Responsabile Dipartimento RSA di competenza), Serena Esposito (referente per le Politiche di Genere), Dott. Carmelo Ferraro (anche in rappresentanza dell’associazione di volontari M’Impegno) e Roberto Nozza (think tank Osservatorio di Forza Italia).
Ieri abbiamo visitato il cantiere del nuovo grande Policlinico: il Direttore Generale,
Matteo Stocco, ci ha illustrato gli indirizzi di programmazione per la sanità lombarda indicati dall’Assessore Guido Bertolaso, sottolineando come la revisione per il 2025 introduca nuove regole volte a sostenere sempre di più sia i pazienti che i manager ospedalieri. Oggi ci siamo recati alla Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Mangiagalli, la più grande d’Italia, con 23 posti per terapia intensiva neonatale e 30 per terapia intensiva, assistendo ogni anno a oltre 6.000 nascite. Nonostante il calo nazionale del 7% delle nascite, la clinica mantiene numeri stabili e persino in crescita nei mesi estivi. La struttura garantisce la presenza costante di due neonatologi e affronta casi complessi grazie a un team multidisciplinare che include ostetricia, chirurgia fetale e interventi intrauterini come la procedura EXIT.
La nostra delegazione si è recata anche al Don Gnocchi/Istituto Palazzolo, dedicando particolare attenzione alla cura degli anziani. Con soddisfazione, abbiamo riscontrato che la struttura ha messo in campo misure concrete che andranno a beneficio soprattutto delle fasce più fragili e meno abbienti.
Al termine di ogni visita, abbiamo consegnato e illustrato il Piano Strategico Nazionale redatto da Forza Italia nel luglio di quest’anno, chiedendo anche suggerimenti e punti di vista. Continua così il nostro percorso di approfondimento e ascolto nell’ambito della Campagna Nazionale voluta dal Segretario Tajani, sostenuti dalla convinzione che la nostra sanità possa migliorare sempre di più, a beneficio di tutti i cittadini”, ha concluso.
