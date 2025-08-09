(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Nappi (Lega) a Borrelli: non creda di negare l’evidenza dei fatti con lo
spauracchio della querela
“Borrelli non creda di fermare la verità dei fatti, né quella che lo
qualifica come politico della legalità a giorni alterni, agitando lo
spauracchio della querela. Per questo lo attendo in tribunale. Mi aspetto,
però, che, d’ora in avanti, questo signore – abituato da anni ad offendere,
ovviamente in modo del tutto gratuito, cittadini inermi trincerandosi
dietro immunità parlamentare e scorta – abbia il coraggio di rinunciare
all’immunità”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in
Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.
Prof. Avv. Severino Nappi
Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania
Componente Consiglio Federale Lega
Vice Coordinatore Lega Campania
Ufficio Stampa
