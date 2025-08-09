(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 M.O.: Bergamini (FI), “Stop escalation a Gaza, liberare ostaggi e aiutare civili”
“ Il nuovo piano militare israeliano per Gaza non farà che produrre un ulteriore enorme numero di morti ed aggravare la crisi alimentare nella striscia. Forza Italia sostiene l’operato del ministro Tajani e del governo italiano per un cessate fuoco immediato, la liberazione degli ostaggi in mano a Hamas ed una piena assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese”.
Così Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia e responsabile dipartimento esteri FI, al Tg3
