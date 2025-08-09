Close Menu
Export: Damiani (FI), “Diversificazione mercati voluta da Tajani rafforza le imprese italiane”

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Export: Damiani (FI), “Diversificazione mercati voluta da Tajani rafforza le imprese italiane”
“L’export italiano cresce nei nuovi mercati ad alto potenziale, segno dell’efficacia della strategia di diversificazione perseguita dal Governo, quanto mai utile in questa fase di aumento dei dazi americani. I dati del primo semestre ci danno ragione, con un +2% di esportazioni del made in Italy, al netto dell’energia, verso i Paesi extra UE, in particolare Emirati Arabi, Arabia Saudita e Brasile. La diplomazia della crescita sostenuta dal nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani si sta rivelando una strategia vincente e fondamentale per dare nuova linfa alle nostre imprese”, commenta il senatore di Forza Italia, capogruppo in commissione Bilancio, Dario Damiani.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl