(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Export, Barbera (Prc): “Successo del piano straordinario per l’export?
Tajani vende fumo”
“Antonio Tajani, con le sue esternazioni sul ‘piano straordinario per
l’export’, tenta goffamente di vendere fumo per coprire il clamoroso
fallimento del governo Meloni. Diversificare i mercati è una pratica
normale, banale, non certo una ‘strategia straordinaria’ da sbandierare
come un trofeo. Lo fanno tutte le imprese serie che vogliono semplicemente
salvare la pelle in un mercato globale sempre più competitivo, non chi usa
queste parole per fare propaganda politica a uso e consumo dei grandi
interessi economici”.
Così dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di
Rifondazione Comunista.
“Il vero problema – continua Barbera – è che Tajani vuole accreditarsi come
paladino del Made in Italy, mentre nella realtà, insieme a tutto il governo
Meloni, si è legato mani e piedi a Donald Trump e alla sua guerra
commerciale contro i nostri prodotti. Accetta supinamente dazi che
schiacciano le nostre piccole e medie imprese e rinuncia a difendere il
sistema produttivo nazionale”.
“Questa politica miope e servile – conclude – non farà altro che tagliare
le ali al nostro sistema produttivo, impoverire lavoratrici e lavoratori,
aumentare le disuguaglianze sociali e trascinare il Paese in una
stagnazione economica ancora più profonda”.
