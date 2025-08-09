(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Campania, Nappi (Lega): Pd e M5S tacciono sull’appalto Eav
“Secondo quanto si apprende da organi di stampa, è attesa a breve la
decisione del gip rispetto alla richiesta di arresto avanzata dalla
Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di tre figure di
vertice della Dussmann Service. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti
appalti di rilievo che questa azienda si è aggiudicata anche nell’ambito
del ‘pubblico’. Ci auguriamo che tra questi non rientri anche il mega
appalto da quasi 100 milioni di euro che appunto le è stato recentemente
aggiudicato da Eav. Se così fosse, ciò getterebbe l’ennesima luce
inquietante sulla gestione della Regione da parte delle sinistre in questi
10 anni di malgoverno. Sta di fatto che comunque questo appalto è
sicuramente sotto la lente d’ingrandimento dei giudici amministrativi per
presunti vizi nell’aggiudicazione. Quello che certamente non sconcerta più,
invece, è l’assordante silenzio di Pd e 5 Stelle, garanti della legalità a
giorni alterni, e di nuovo totalmente ciechi sul sistema deluchiano col
quale si sono di nuovo completamente fusi in vista delle regionali, al di
là dei ‘bla bla bla’ sul rinnovamento del loro segretario nazionale e dei
suoi sodali locali, tutti solo ‘chiacchiere e distintivo’…”. Lo afferma
Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice
coordinatore del partito in Campania.
