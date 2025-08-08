Close Menu
Trentino: Controlli straordinari ad Ala. Cattoi (Lega), sicurezza è una priorità, cittadini non devono sentirsi abbandonati

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

Trentino: Controlli straordinari ad Ala. Cattoi (Lega), sicurezza è una priorità, cittadini non devono sentirsi abbandonati
Roma, 8 ago. – “Il mio più sentito ringraziamento al Questore di Trento e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri impegnati nei controlli straordinari svolti ad Ala nelle giornate di martedì e mercoledì. Un’azione concreta, capillare ed efficace, che ha visto il territorio presidiato in modo attento, con posti di controllo, verifiche agli esercizi commerciali e un’attenta vigilanza sulla stazione e sul centro cittadino. La collaborazione tra diversi livelli istituzionali è fondamentale per garantire risposte rapide e coordinate ai bisogni delle nostre comunità. Operazioni come quella avviata questa settimana ad Ala sono un segnale chiaro: per la Lega la sicurezza è una priorità assoluta. I cittadini alensi devono sapere che non sono soli. Lavoriamo e lavoreremo ogni giorno per garantire ordine, controllo e tutela del territorio. Nessuna famiglia deve sentirsi abbandonata: continueremo a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione di una maggiore sicurezza e tranquillità per tutti i trentini, al fianco del nostro presidente Fugatti”.
Così la deputata trentina della Lega e assessore con delega alla sicurezza nel Comune di Ala Vanessa Cattoi.
Ufficio stampa Lega Camera

