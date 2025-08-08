Close Menu
venerdì 8 Agosto 2025
TikToker in Consiglio, Costa (M5S): “Rispetto per le Istituzioni e per i simboli della Repubblica, no alla banalizzazione social”

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

TikToker in Consiglio, Costa (M5S): "Rispetto per le Istituzioni e per i
simboli della Repubblica, no alla banalizzazione social”*
Napoli, 8 ago. – “Quanto accaduto oggi all’interno di un ufficio del
Consiglio regionale della Campania è inaccettabile. Un consigliere ha
ospitato alcuni tiktoker nel proprio spazio istituzionale, permettendo che
venisse usata la bandiera italiana come fondale per video “social” e l’inno
nazionale come colonna sonora di siparietti privi di qualsiasi rispetto.
Siamo davanti a un episodio che offende il valore delle Istituzioni,
svilisce il ruolo dei rappresentanti eletti e banalizza simboli che
appartengono a tutta la comunità nazionale.
La bandiera non è uno sfondo decorativo, né l’inno un sottofondo musicale:
sono segni di identità, memoria e impegno civile.
Mi auguro che il Consiglio regionale assuma iniziative chiare, perché
servono gesti di responsabilità, non leggerezza o spettacolarizzazione. Le
istituzioni vanno servite, non usate”.
Così in una nota il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa.
*Roberto Malfatti*
*Comunicatore politico e sociale*

