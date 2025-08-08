(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Roma, Scurria (FdI): Oltraggiata memoria Pamela Mastropietro. Chiediamo subito telecamere, la sicurezza non può aspettare
“Profonda indignazione per quanto accaduto questa mattina in Piazza Re di Roma, nel luogo dedicato alla memoria di Pamela Mastropietro, la giovane brutalmente seviziata e fatta a pezzi nel 2018. I fiori che solo due giorni fa avevamo deposto, insieme alla consigliera municipale Cristina De Simone, alla mamma di Pamela, Alessandra Verni, e alla responsabile del Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia Roma, Lorena Vinzi, sono stati rimossi e calpestati. Un gesto inaccettabile, che per la seconda volta colpisce la memoria di una vittima innocente, nell’assoluta mancanza di controlli. È gravissimo che ancora oggi in quella piazza non siano presenti telecamere di videosorveglianza. Non sapere chi continua a oltraggiare il ricordo di Pamela è una ferita profonda per la famiglia, ma anche per tutta la comunità. Chiediamo un intervento immediato da parte del Prefetto e del Municipio VII, affinché vengano installati sistemi di videosorveglianza a tutela della memoria, della sicurezza e del decoro. Chi si rende autore di questi atti ignobili non può restare impunito. La sicurezza del territorio è e sarà sempre la nostra priorità”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Marco Scurria.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Roma, Scurria (FdI): Oltraggiata memoria Pamela Mastropietro. Chiediamo subito telecamere, la sicurezza non può aspettare