Rai. Filini (FdI): da Schlein ennesimo goffo tentativo ribaltare realtà

“Sulla Rai registriamo l’ennesimo goffo tentativo del Pd di ribaltare la realtà, e stavolta è addirittura Elly Schlein in persona a farsene protagonista. Infatti, l’attuale legge sulla governance Rai porta la firma del suo partito e Fratelli d’Italia sta lavorando per cambiarla, dando nuovamente centralità al Parlamento. E’ davvero una situazione assurda, dove il capo del partito che ha fatto la pessima legge sulla Rai punta il dito contro chi quella legge non l’ha votata e anzi l’ha osteggiata; ma soprattutto accusa FdI di fare quello che per lunghi anni hanno fatto loro, e cioè lottizzare la Rai. Siamo davanti alla solita ipocrisia della sinistra: finchè c’erano loro al governo l’attuale legge andava bene, ora che sono all’opposizione e che molto difficilmente gli italiani in futuro vorranno rivederli a Palazzo Chigi, lanciano slogan deliranti per la liberazione della Rai. La verità è che non si danno pace perché nel Servizio Pubblico è finalmente tornato il pluralismo, non sarà più il megafono della sinistra, e soprattutto c’è una maggioranza di centrodestra che sta modificando la loro pessima legge ridando al Parlamento, ovvero alla democrazia, un ruolo chiave. E’ tempo che si mettano l’anima in pace…”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo in Commissione Vigilanza Rai.
