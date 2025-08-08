(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Pnrr, Pellegrino (FdI): Italia conferma il suo primato, grazie all’azione del governo Meloni
“L’Italia conferma il suo primato nell’attuazione del Pnrr, con l’incasso della settima tranche da 18,3 miliardi di euro. Un risultato che segue la presentazione della richiesta di pagamento dell’ottava rata, destinata a portare le risorse complessive ricevute a oltre 153 miliardi di euro, pari a circa il 79% della dotazione totale. È il frutto del lavoro serio, concreto e incessante del governo Meloni e del ministro Foti, che hanno saputo rimodulare il Piano adeguandolo alle reali esigenze degli italiani. Ricordiamo bene le previsioni apocalittiche provenienti dalla sinistra all’inizio della legislatura, con scenari catastrofici e annunci di fallimenti imminenti. Ma i fatti, ancora una volta, smentiscono le loro narrazioni ideologiche. Noi lavoriamo per far avanzare il Paese, loro sperano che cada. E invece è l’Italia a vincere – e a perdere, oggi come ieri, è la loro credibilità”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente della Commissione Politiche dell’Unione Europea.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Pnrr, Pellegrino (FdI): Italia conferma il suo primato, grazie all’azione del governo Meloni