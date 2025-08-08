(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Pnrr. Amidei (FdI): il Governo procede spedito, erogata anche settima rata
“Procede spedito il lavoro del governo Meloni sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. É stata erogata, infatti, anche la settima rata del PNRR da parte della Commissione europea. L’Italia fino ad oggi ha ricevuto 140 miliardi di euro, risorse importanti per lo sviluppo di progetti di crescita della nostra Nazione e il risultato di un instancabile e concreto lavoro portato avanti dal ministro Foti. Mentre c’è chi tifa contro l’Italia il governo continua ad incassare risultati”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia in Senato Bartolomeo Amidei, componente della commissione attività produttive in Senato
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Pnrr. Amidei (FdI): il Governo procede spedito, erogata anche settima rata