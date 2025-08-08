(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 EX ILVA, DE PALMA (FI): “SERVE UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO PER ARRIVARE A ROMA CON UNA POSIZIONE UNITARIA”
Nota dell’On. Vito De Palma, Segretario Provinciale di Forza Italia Taranto.
“Condivido pienamente l’iniziativa dei consiglieri regionali e comunali di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia e Massimiliano Stellato, che chiedono la convocazione urgente del Consiglio comunale di Taranto sulla vicenda dell’ex Ilva.
Il 12 agosto si terrà a Roma il secondo incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: non possiamo arrivare a quell’appuntamento senza una posizione chiara, ufficiale e condivisa dalla massima assise cittadina. È indispensabile che il confronto si svolga nelle sedi istituzionali e in modo trasparente.
La scelta che si dovrà compiere avrà un impatto decisivo non solo sul futuro dello stabilimento, ma sull’intera comunità tarantina. Forza Italia, coerente con la propria storia di responsabilità e dialogo, è pronta a dare un contributo costruttivo, finalizzato esclusivamente al bene di Taranto e dei suoi cittadini.
Non convocare il Consiglio comunale significherebbe rinunciare a un’occasione importante: quella di presentarsi a Roma con una posizione unitaria e frutto della più ampia coesione politica”.
