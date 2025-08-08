Estratti intervista odierna Trancassini (FdI) a il Sole 24 ore

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Roma: Trancassini (FdI), ddl è passaggio culturale, grazie a coraggio Meloni
Roma, 8 ago. – “Il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale è una
magnifica notizia per la città e per l’Italia. Ci voleva il coraggio del
presidente Meloni per tagliare questo traguardo. Attribuire più poteri a
Roma rappresenta un passaggio anche culturale. La città potrà legiferare su
undici materie, offrendo tempestivamente ai cittadini le risposte che
finora sono mancate, senza più rimpalli tra Comune e Regione”.
Lo ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore
regionale del partito per il Lazio, in un’intervista al Il Sole 24 ORE.
Roma: Trancassini (FdI), Gualtieri chiede fondi per Roma? Da ministro
bocciò stesse richieste di FdI
Roma, 8 ago. – “Gualtieri invita a lavorare tutti insieme? Permettetemi una
battuta: scimmiottando il “Giuseppi” di Trump riferito a Conte, chiederei a
“Roberti”: parla il Gualtieri sindaco o il Gualtieri ministro dell’Economia
del governo Conte 2? Perché ci sono agli atti decine e decine di interventi
di FdI e miei che, in commissione Bilancio, incalzavamo Gualtieri nelle
audizioni sul Pnrr perché pensasse a Roma. Nella prima stesura del Piano
non c’erano fondi per la Capitale. Noi proponemmo sei miliardi, uno
all’anno, e dettagliammo per cosa, dal Tpl all’emergenza abitativa. Avrebbe
significato non solo assicurare risorse a Roma, ma agganciarle alla corsia
preferenziale e al cronoprogramma serrato del Pnrr. Ricevemmo un no, poi
arrivò il governo Draghi e il successore di Gualtieri, Daniele Franco,
ascoltò le nostre richieste e allocò circa 500 milioni sul filone Caput
Mundi. Un passo avanti che però non ci soddisfaceva sia per la cifra sia
perché continuava a legare i fondi al Giubileo. Ma a Roma le risorse vanno
assicurate perché è la Capitale, non perché è la città più bella del mondo
o il cuore della cristianità. Sentir parlare “Roberti” della necessità di
dare più fondi a Roma mi fa amaramente sorridere: la nostra richiesta sul
Pnrr era stata respinta perché arrivava da FdI. Se Gualtieri ha cambiato
idea, gli dico: benvenuto tra coloro che non indossano la maglia».
Lo ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore
regionale del partito per il Lazio, in un’intervista al Il Sole 24 ORE.
Roma: Trancassini (FdI), Meloni e alleati sceglieranno miglior candidato.
Io in campo? Se chiamato, nessuno in FdI, si tirerebbe indietro
Roma, 8 ago. – “FdI è pronta alla sfida impegnativa di parlare ai romani,
di scrivere insieme agli alleati un programma ambizioso, di far uscire i
cittadini dalla rassegnazione e dalla convinzione che i mali di Roma siano
genetici. La coalizione sceglierà in un tempo ragionevole il miglior
candidato sindaco. Io in campo? Il presidente Meloni saprà individuare
insieme agli alleati il candidato migliore: io penso che nessuno, nella
classe dirigente di Fdi, se indicato, si tirerebbe indietro».
Lo ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore
regionale del partito per il Lazio, in un’intervista al Il Sole 24 ORE.
