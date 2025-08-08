(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Assunzione 369 agenti forestali, Russo (FdI): “Segnale di rilancio del
corpo e di attenzione nei confronti della Sicilia“
PALERMO – “Il via libera all’assunzione di 369 agenti del corpo forestale
nei prossimi due anni è l’ennesimo segnale di attenzione da parte del
governo Schifani e, in particolare, dell’assessore Savarino di Fratelli
d’Italia, nei confronti della nostra Sicilia. Lo scorrimento della
graduatoria del concorso del 2021, possibile grazie alle norme del governo
Meloni, permetterà, inoltre, di accorciare le tempistiche e di avere in
servizio, in tempi celeri, i nuovi agenti”, a dichiararlo è Raoul Russo,
senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale.
“I nuovi assunti andranno a rimpolpare il corpo guidato da Dorotea Di
Trapani che si è trovata a gestire un corpo depauperato da enormi carenze
di organico. Adesso – conclude il senatore Russo – si assisterà ad un
rilancio che era necessario, ma si potrà anche vigilare in maniera più
capillare e prevenire gli incendi che, ogni anno, colpiscono la nostra
Isola“.
