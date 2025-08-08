Close Menu
Trending
venerdì 8 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Assunzione 369 agenti forestali, Russo (FdI): “Segnale di rilancio del corpo e di attenzione nei confronti della Sicilia“

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Assunzione 369 agenti forestali, Russo (FdI): “Segnale di rilancio del
corpo e di attenzione nei confronti della Sicilia“
PALERMO – “Il via libera all’assunzione di 369 agenti del corpo forestale
nei prossimi due anni è l’ennesimo segnale di attenzione da parte del
governo Schifani e, in particolare, dell’assessore Savarino di Fratelli
d’Italia, nei confronti della nostra Sicilia. Lo scorrimento della
graduatoria del concorso del 2021, possibile grazie alle norme del governo
Meloni, permetterà, inoltre, di accorciare le tempistiche e di avere in
servizio, in tempi celeri, i nuovi agenti”, a dichiararlo è Raoul Russo,
senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale.
“I nuovi assunti andranno a rimpolpare il corpo guidato da Dorotea Di
Trapani che si è trovata a gestire un corpo depauperato da enormi carenze
di organico. Adesso – conclude il senatore Russo – si assisterà ad un
rilancio che era necessario, ma si potrà anche vigilare in maniera più
capillare e prevenire gli incendi che, ogni anno, colpiscono la nostra
Isola“.
Tessera Odg 171486

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl