Toscana: Taruffi (PD), piena soddisfazione per consultazione M5S, strada giusta per alternativa governo

“Nel rispetto con cui guardiamo al dibattito interno alle altre forze
politiche, non possiamo che esprimere piena soddisfazione per l’esito della
consultazione interna al M5S toscano.
Siamo infatti convinti che l’alleanza tra le forze progressiste sia la
strada giusta per il futuro della Toscana così come più in generale per
dare all’Italia l’alternativa al Governo della destra.
In Toscana in particolare siamo pronti a proseguire il confronto con il M5S
che il Pd toscano sta portando avanti da mesi e per il cui lavoro voglio
ringraziare sentitamente il gruppo dirigente toscano a partire dal
Segretario Emiliano Fossi.
Adesso avanti con ancora più determinazione e coraggio”.
Così in una nota il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi.
Roma, 7 agosto 2025
