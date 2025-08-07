(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Toscana, Furfaro (PD): Bene apertura M5S, ora una coalizione larga per
laboratorio nazionale
“Accogliamo con favore la decisione del Movimento 5 Stelle di verificare le
condizioni per partecipare alla coalizione a sostegno di Eugenio Giani. È
un segnale importante, che va nella direzione giusta: costruire un fronte
largo e credibile, capace di offrire un’alternativa solida alla destra di
Meloni”. Così il deputato dem toscano Marco Furfaro, membro della
segreteria nazionale, commenta il risultato online del M5S.
“Ringrazio di cuore – conclude – Emiliano Fossi per la determinazione con
cui ha portato avanti la linea unitaria indicata dalla segretaria Elly
Schlein, e Eugenio Giani per la disponibilità – e la pazienza a farsi
interprete di un progetto nuovo e condiviso. La Toscana ha tutte le
condizioni per essere un laboratorio di avanguardia su diritti, welfare,
sanità pubblica e transizione ecologica. Non solo per i cittadini toscani,
ma per dimostrare a tutto il Paese che un’Italia più giusta è possibile. E
che la Toscana vuole esserne l’esempio”.
Roma, 7 agosto 2025
