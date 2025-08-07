Close Menu
TENERINI (FI): “Grande partecipazione alla Versiliana per il Vicepremier Tajani. Confronto concreto sullo sviluppo della Toscana e delle sue imprese”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 TENERINI (FI): “Grande partecipazione alla Versiliana per il Vicepremier Tajani. Confronto concreto sullo sviluppo della Toscana e delle sue imprese”
« Ieri sera, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, una platea numerosissima ha accolto il Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, On. Antonio Tajani, in occasione di un incontro pubblico che ha registrato una partecipazione straordinaria e attenta.
A margine dell’iniziativa, il Vicepremier ha preso parte a un incontro riservato con il direttivo regionale di Forza Italia: presenti i coordinatori provinciali, i parlamentari toscani, il segretario regionale e una rappresentanza di imprenditori e rappresentanti delle categorie produttive provenienti da tutte le province della Toscana.
È stato un momento di confronto diretto, franco e costruttivo su molte delle questioni che interessano lo sviluppo economico e infrastrutturale del nostro territorio. Dalla competitività delle imprese alla transizione energetica, dalla burocrazia al costo del lavoro, fino ai temi più urgenti della portualità toscana, con un focus specifico su Livorno e sull’esigenza, ormai non più rinviabile, di potenziare le connessioni logistiche e infrastrutturali a supporto del sistema economico regionale.
Forza Italia continua a dimostrare, nei fatti, di essere il partito del dialogo con i territori, dell’ascolto delle imprese e del lavoro concreto. Anche ieri, con l’impegno e la presenza del nostro leader Antonio Tajani, abbiamo rafforzato il legame con una Toscana che ha voglia di crescere, di innovare e di contare di più, in Italia e in Europa.»
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

