giovedì 7 Agosto 2025
SANITÀ: MARTUSCIELLO (FI), Appello a Schillaci “Così si DANNEGGIA L’ECONOMIA DELLA CAMPANIA”

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

“Il Ministero della Salute, con la sua decisione di mantenere la Campania nel piano di rientro, sta assestando un colpo durissimo all’intero comparto economico regionale”.
Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.
“In Campania il settore sanitario non è solo assistenza: è industria, è lavoro, è sviluppo. Parliamo di migliaia di imprese – dalle farmacie alle aziende di dispositivi medici – che vivono di questo sistema e che oggi sono ostaggio di una rigidità amministrativa priva di logica e di equità”, osserva Martusciello.
“In Campania la sanità è anche impresa: non riconoscerlo significa mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e bloccare l’intera filiera legata alla produzione di beni e servizi sanitari”.
Per il leader degli azzurri campani “ è inaccettabile che una Regione con bilanci in equilibrio venga trattata come fosse un problema. Il piano di rientro, che avrebbe dovuto essere temporaneo, è diventato un freno strutturale. E il prezzo lo pagano i cittadini, i pazienti, ma anche un tessuto produttivo che rappresenta il 70% delle risorse del bilancio regionale. È tempo che il Ministero della Salute, riconosca questa realtà e smetta di discriminare la Campania”, conclude.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

