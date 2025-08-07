Close Menu
Ruotolo (Pd): Salvini, da contrario a padre del ponte. Un’opera inutile mentre il Sud ha bisogno di ben altro

By Nessun commento1 Min Read
(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 *Ruotolo (Pd): Salvini, da contrario a padre del ponte. Un’opera inutile
mentre il Sud ha bisogno di ben altro*
“Che opportunismo. Fino a pochi anni fa Salvini era contrario al ponte
sullo Stretto di Messina, oggi si autoproclama padre dell’opera, arrivando
persino a immaginare sul versante messinese fermate della metropolitana.
Si tratta di un progetto costosissimo, inutile, irto di irregolarità
procedurali e in piena violazione delle norme europee.
Nel frattempo il Sud resta privo delle infrastrutture essenziali: ospedali
pubblici al collasso, ferrovie a binario unico, strade a corsia singola.
Infrastrutture idriche colabrodo. Altro che ponte: qui si stanno
sperperando miliardi mentre la vita quotidiana delle persone è ferma. Il
governo continua a ignorare le vere priorità dei territori. Una vergogna.”
Così Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale Pd ed
europarlamentare.
Roma, 7 agosto 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

