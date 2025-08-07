Close Menu
Risuonano le discoteche di Tondelli: sabato 9 agosto "Dalla Baia al mondo" con Daniele Baldelli all'arena Francesca da Rimini

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Comune di Rimini
Ufficio Stampa
Rimini 7 agosto 2025
comunicato stampa
Risuonano le discoteche di Tondelli: sabato 9 agosto “Dalla Baia al mondo” con Daniele Baldelli all’arena Francesca da Rimini
La scena musicale degli anni Ottanta rivive in una nuova speciale serata. Per una notte tornano i suoni e le atmosfere della leggendaria Baia degli Angeli, locale di Misano simbolo della creatività e dell’originalità di quel periodo: l’appuntamento è sabato 9 agosto (ore 21) all’Arena Francesca da Rimini, quando salirà in consolle Daniele Baldelli, uno dei dj che ha fatto la storia della Baia e più in generale del clubbing italiano. Baldelli infatti fu tra i primi, insieme a Mozart, a cominciare a mixare dal vivo i passaggi tra un brano ed un altro inventando di fatto il beatmatching in Italia.
Prima di accendere questa inedita dancefloor ai piedi di Castel Sismondo, Baldelli si racconterà, in dialogo con Massimo Roccaforte, dando la possibilità al pubblico di conoscere più da vicino la vita e la carriera di un dj che dalla fine degli anni Sessanta non ha mai smesso di innovarsi e soprattutto di far ballare la riviera e il mondo. Dalle 22 a mezzanotte spazio alla musica.
La serata fa parte della rassegna “Risuonano le discoteche di Tondelli” dedicata alla scena musicale degli anni Ottanta e parte integrante del cartellone di eventi pensati per ricordare Pier Vittorio Tondelli a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo “Rimini”. Il prossimo appuntamento ‘disco’ è fissato per la sera di Ferragosto quando rivivrà Lo Slego, i Mod e le sottoculture degli anni ’80 con Werter Corbelli e Giovanni Tommaso Garattoni, special guest Oscar Giammarinaro (Piazza Statuto – Statuto Mod).
Inizio ore 21, ingresso libero.
L’ufficio stampa

