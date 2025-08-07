(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Rai. Centrodestra: unica tassa da imporre quella sulle bugie della sinistra
“Niente di nuovo sotto il sole, e con queste opposizioni non poteva che essere così. Non ci sarà alcuna procedura d’infrazione per violazione dell’European Media Freedom Act a differenza delle falsità che mettono in circolazione i membri delle opposizioni in Vigilanza Rai. Ci risulta così sulla base di verifiche dirette fatte presso l’Unione Europea e che confermano che non ci sarà alcuna procedura verso l’Italia. Peraltro, non ce ne sarebbero stati i presupposti. Non è mai esistita e non esiste una TeleMeloni in Rai, anzi l’Azienda non ha mai conosciuto una stagione di pluralismo come adesso. L’epoca del controllo militare del Servizio pubblico creato dalla sinistra è finita, e probabilmente proprio per questo si susseguono senza sosta le fake news che continuamente circolano con il chiaro intento di delegittimare e screditare l’attuale dirigenza. Fortunatamente parlano i numeri di ascolto, quelli del fatturato a confermare che la Rai con il centrodestra al governo sta meglio rispetto a prima. Ma le falsità della sinistra riguardo una procedura d’infrazione cadono anche rispetto alla nostra proposta di riforma della governance Rai, intorno alla quale circolano altre menzogne. Una riforma che mette al centro della nomina della governance dell’Azienda il Parlamento, espressione del popolo e della sovranità popolare. Un testo che, quindi, avvicina la Rai agli italiani rispetto a quello che vorrebbero le opposizioni sempre alla ricerca di sistema di governance che privilegino candidati scelti da fondazioni o associazioni che non hanno alcuna legittimazione popolare o democratica. E infine, sulla nomina governativa dell’amministratore delegato è bene ricorda che è stata introdotta dalla riforma voluta da Matteo Renzi e quindi dal Pd. Riforma, ed è bene ricordarlo, che il Movimento Cinquestelle al governo non ha mai voluto, nemmeno lontanamente, cambiare. Ecco, quindi, svelata l’ennesima bugia di queste opposizioni, quella di una TeleMeloni Tax che non c’è e non ci sarà mai. Anzi, l’unica tassa che il governo Meloni dovrebbe imporre è proprio quella sulle bugie della sinistra, che se a quest’ora ci fosse avremmo ripianato il debito pubblico. Se ne facciano una ragione, la Rai con il centrodestra è tornata ad essere un valore aggiunto, patrimonio e simbolo della nostra Italia”.
Lo dichiarano i deputati e senatori dei gruppi parlamentari del centrodestra nella Commissione Vigilanza Rai.
