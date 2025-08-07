(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 ALMASRI, BARELLI: “GRAVE SE LE ACCUSE FOSSERO LEGATE ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”
“Il caso Almasri si inserisce in un contesto complicato che coinvolge la sicurezza del nostro Paese. Sarebbe molto grave se le accuse contro il comportamento dei nostri ministri e del nostro governo, da parte della magistratura, fossero la conseguenza della riforma della giustizia e della separazione delle carriere dei magistrati, varata dal Parlamento.” C osì Paolo Barelli, Presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1
