(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Turismo, Andreuzza (Lega): ok a Odg per rendere deducibili spese alloggio lavoratori extraregionali

Roma, 6 ago. – “C’è l’impegno da parte del Governo a chiarire che il costo sostenuto dalle imprese turistico ricettive per gli alloggi dei lavoratori extraregionali sia un costo integralmente deducibile. Bene che la mia richiesta, contenuta in un ordine del giorno al Dl Economia dichiarato favorevole, sia stata accolta. E’ stato un lavoro che abbiamo portato avanti dopo tante interlocuzioni con gli operatori del settore, specialmente quelli della costa veneta, dove si concentra generalmente il flusso più alto di presenze turistiche gestito soprattutto dagli operatori stagionali provenienti da altre regioni del Paese. In un quadro in cui l’apporto degli operatori extraregionali è essenziale per sostenere il comparto turistico veneto, garantire un sostegno ai nostri imprenditori, riconoscendo il valore economico dell’alloggio fornito ai lavoratori stagionali come costo integralmente deducibile, diventa una necessità”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega Giorgia Andreuzza, prima firmataria di un ordine del giorno al Dl Economia che impegna il Governo a chiarire che il valore dell’alloggio fornito dalle imprese turistico ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, costituisca per l’impresa un costo integralmente deducibile.

