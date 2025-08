(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Scuola, Marti (Lega): bene stanziamenti Valditara per diritto allo studio

Roma, 6 ago. – “Bene lo stanziamento di 45 milioni di euro del Ministro Valditara per l’istruzione di studenti in condizioni di fragilità o restrizione, come quelli in carcere, in ospedale o a domicilio. Un’altra occasione importante per non lasciare indietro nessuno e garantire a tutti il diritto allo studio”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama.

Ufficio stampa Lega Senato