(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 SCUOLA: MARROCCO (FI), “ BENE DIRITTO ALLO STUDIO IN OSPEDALE E CARCERE”

“Ho accolto con grande favore la notizia dei decreti firmati dal Ministro Valditara, che stanziano un totale di 45 milioni di euro per il potenziamento della scuola in ospedale e in carcere. Questo importante investimento, che destina 25 milioni all’istruzione in ambito carcerario e 20 milioni per quella ospedaliera e domiciliare, rappresenta un chiaro segnale dell’impegno del governo di centrodestra nel garantire il diritto allo studio per tutti, senza esclusioni. Ritengo che l’iniziativa di creare ambienti di apprendimento avanzati e percorsi didattici personalizzati per gli studenti in condizioni di fragilità o restrizione sia un passo fondamentale verso una scuola sempre più inclusiva ed equa.Il mio plauso va al Ministro Valditara e all’intero governo per aver dimostrato, con questa azione concreta, una visione lungimirante che riconosce nell’istruzione lo strumento più efficace per il riscatto sociale e la crescita personale. Questo impegno rafforza il ruolo della scuola come motore di opportunità e dignità per ogni cittadino.” Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia

