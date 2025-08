(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Scuola: dalla Chiesa (FI), “Scelta giusta investire su istruzione anche in su carcere e ospedale”

“Esprimo il mio sincero e convinto plauso al Ministro Valditara e al governo di centrodestra per i 45 milioni di euro destinati alla scuola in ospedale e in carcere. Questa notizia mi ha riempito di soddisfazione, perché rappresenta esattamente ciò che mi aspetto da una politica il piu’ possibile attenta alle necessità reali dei cittadini. Il fatto che vengano stanziati fondi così importanti per garantire percorsi personalizzati e ambienti di apprendimento a chi si trova in situazioni di difficoltà, e spesso di solitudine, la dimostrazione che l’istruzione viene vista come uno strumento di riscatto e inclusione. È un’iniziativa che va dritta al cuore del problema, offrendo opportunità concrete a chi ne ha più bisogno. Complimenti al Ministro per il suo impegno, per la sua sensibilità e per aver tradotto in fatti reali il principio che la scuola è’ un diritto per tutti.” Lo dichiara in una nota Rita dalla Chiesa,vicepresidente dei deputati di Forza Italia

