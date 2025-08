(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Roma, Scurria (FDI): "Ferma condanna all'atto compiuto contro memoria di Pamela Mastropietro. Fratelli d'Italia ripristinerà panchina e striscione danneggiati"

“Un gesto ignobile e ingiustificabile ha colpito la panchina e lo striscione dedicati alla memoria di Pamela Mastropietro, in Piazza Re di Roma. Pamela è stata brutalmente uccisa nel 2018, a soli 18 anni. Dopo essere fuggita da una comunità di recupero, venne attirata in una trappola, seviziata e fatta a pezzi. Il suo corpo fu ritrovato all’interno di due valigie abbandonate nel quartiere San Lorenzo a Roma. Il vile atto contro la memoria di Pamela, è un’offesa non solo alla vittima, ma a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza e chiedono giustizia. Proprio in questi ultimi giorni, il Governo Meloni ha potenziato gli strumenti di contrasto al femminicidio, prevedendo l’ergastolo per i responsabili dei crimini più efferati. Una risposta concreta e severa, che rende ancora più intollerabile questo vile sfregio alla memoria di una giovane vittima. Oggi pomeriggio, insieme alla consigliera municipale Cristina De Simone, alle Responsabile del Dipartimento Pari Opportunità di Fratelli d’Italia Roma, Lorena Vinzi, e alla madre di Pamela, Alessandra Verni, ci siamo recati sul posto per deporre un mazzo di fiori in segno di rispetto e solidarietà. Fratelli d’Italia si farà carico di ripristinare immediatamente la panchina e lo striscione danneggiati. Non permetteremo che l’odio, l’omertà o l’indifferenza infanghino la memoria di Pamela o di qualsiasi donna vittima di violenza. Difendere la memoria di Pamela significa difendere tutte le donne. Significa dire con forza che la violenza non è mai giustificabile, che il rispetto è un dovere e che la giustizia non può mai essere calpestata”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Marco Scurria.

