Pensioni, Pacifico: l’ennesimo penultimatum di Salvini

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato stampa: ” Pensioni, i penultimatum di Salvini”.

6 agosto 2025

La Lega di Matteo Salvini ha il coraggio di propinare agli italiani l’ennesimo “penultimatum” sulla riforma delle pensioni, sbandierando in piena campagna elettorale un’uscita a 64 anni che nasconde una beffa vergognosa: dirottare il TFR, frutto di anni di sacrifici, verso i fondi privati speculativi. È un insulto intollerabile, una pugnalata alla fiducia di chi ha creduto nelle promesse di smantellare la legge Fornero! Il sondaggio di Agenparl del 23 luglio 2025 è cristallino: gli italiani meritano una pensione a 60 anni con sistema retributivo per redditi fino a 60.000 euro e il riscatto gratuito degli anni universitari. Ma questo governo Meloni, con la Lega in prima fila, continua a ignorare il popolo, proponendo misure insopportabili che peggiorano continuamente i tempi e l’assegno di quiescenza come Quota 103 . Basta con le chiacchiere elettorali e le soluzioni che arricchiscono i soliti noti! I finanziamenti per una vera riforma pensionistica ci sono: tagliamo le spese militari, rifiutiamo i dazi trumpiani, blocchiamo l’acquisto di gas dagli USA e tassiamo i profitti miliardari delle big tech che sfruttano il nostro Paese! Gli italiani non sono ingenui e non accetteranno di svendere il loro futuro. Questo governo la smetta di tergiversare e ascolti finalmente le richieste dei lavoratori, o si prepari a pagare il prezzo di una delusione che segnerà per sempre la sua credibilità! Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.