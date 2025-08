(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 PD: fissato il percorso verso il congresso nazionale dei Giovani Democratici

Sono state ufficializzate oggi le regole per la riorganizzazione dei Giovani Democratici,

fissando le tappe verso il prossimo congresso dell’organizzazione giovanile.

Il regolamento congressuale sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Partito

Democratico in una sezione appositamente dedicata e costituirà la base di un percorso

trasparente, partecipato e condiviso da tutta la comunità dei GD.

Sono state dunque individuate e formalizzate le diverse fasi che condurranno al

congresso, in coerenza con le regole generali del PD, e che culmineranno in una

Assemblea nazionale prevista per il mese di novembre. In quell’occasione oltre 600

delegati da ogni parte d’Italia si riuniranno per eleggere il nuovo gruppo dirigente dei

Giovani Democratici.

Le regole ribadiscono fra l’altro il principio dell’autonomia dell’organizzazione giovanile,

elemento cardine che consentirà ai giovani di organizzarsi liberamente, autodeterminarsi e

rappresentare un laboratorio di idee, innovazione e nuova classe dirigente.

Il Partito Democratico conferma infine il proprio impegno per sostenere e valorizzare il

protagonismo delle nuove generazioni, riconoscendone il ruolo strategico.

Roma, 6 agosto 2025