(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 MO, Speranzon (FdI): da Avs disgustoso sciacallaggio su Gaza

“L’iniziativa politica dell’estrema sinistra messa in atto questo pomeriggio su Gaza è patetica. Un disgustoso sciacallaggio di Avs che non si fa scrupolo a sfruttare la sofferenza in Medio Oriente per bieca propaganda politica. Avevamo fatto l’abitudine a vederli sfruttare la disperazione dell’immigrazione a loro vantaggio, ma ora dimostrano di essere ancora più cinici. La peggiore politica possibile”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica