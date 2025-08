(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 MARCINELLE. MENIA (FDI): RICORDARE IL SACRIFICIO ITALIANO

In occasione della commemorazione del 69° anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle

il vicepresidente della Commissione esteri/difesa del Senato Roberto Menia, Segretario Generale del CTIM (Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo) sarà a Charleroi, in Belgio il 7 e l’8 agosto 2025, in rappresentanza del Senato della Repubblica.

“Ricordare le vittime italiane di Marcinelle è un obbligo per chi intende trasferire alle nuove generazioni l’esempio di quei lavoratori – osserva il senatore Menia – Ci hanno indicato una strada, difficile ma positiva: quella del lavoro e della dedizione, del sacrificio e dell’applicazione. Un comportamento messo in pratica da chi, lontano dalla propria Nazione, ha contribuito allo sviluppo dell’Italia e che sono entrati di diritto nella storia d’Italia. Per questa ragione dal 2001 la ricorrenza istituita dall’indimenticato Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, dedica loro un pensiero e una testimonianza. Valori da tramandare con forza”.

A Bois du Cazier la cerimonia inizierà con la benedizione della campana “Maria Mater Orphanorum” da parte del Decano di Charleroi, Daniel Procurer, seguita da 262 rintocchi e dalla citazione dei nomi delle vittime (una per rintocco). A seguire un omaggio in forma di testo e musica presso il cortile di rappresentanza con letture dell’attore Mathieu Moreau e musiche degli artisti Toni Coscia, Alessandro Granata e Olivia Granata. All’omaggio pluriconfessionale saranno presenti: Daniel Procurer, per la comunità cattolica; Mohamed Rahib, per la comunità musulmana;

Daniel Coulon, per la comunità protestante; Padre Nikolaos, per la comunità ortodossa; e un Rappresentante dei laici.

Sono previsti gli interventi di: Adrien Dolimont, Ministro-Presidente della Vallonia, responsabile per l’Energia, il Clima e gli Aeroporti; Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri;

Marie-Hélène Ska, Segretaria Generale della Confederazione dei Sindacati Cristiani; Thierry Bodson, Segretaria Generale della Federazione Generale del Lavoro del Belgio; Eric Goffard, f.f. Sindaco di Charleroi e Assessore alle Finanze, Opere pubbliche, Ecologia e Ambiente.

A seguire l’Ambasciatrice d’Italia in Belgio, Federica Favi, deporrà la corona del Presidente della Repubblica Italiana.

Al Cimitero di Marcinelle si terrà un minuto di raccoglimento di fronte al monumento “Ai Minatori” e il sen. Menia deporrà la corona del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli ospiti poi si recheranno ai piedi del monumento “Sacrificio dei Minatori Italiani” dove verranno deposte le corone del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il senatore Menia e le altre Autorità italiane convenute faranno ritorno a piedi verso il Bois du Cazier presso la Salle des Forges dove si terrà il ricevimento della collettività italiana. Dopo l’introduzione del Console Generale Forlano, l’ambasciatrice Favi darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, a seguire l’intervento del senatore Menia.

