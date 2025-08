(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Università: Rossello, dal Mur oltre 106 milioni di euro per nuovi posti letto, grazie a ministro Bernini

“Plauso convinto all’impegno del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per il nuovo stanziamento da 168 milioni di euro destinati ad ampliare l’offerta di alloggi universitari in Italia. Milano, ancora una volta, si conferma al centro delle politiche nazionali per il diritto allo studio, con oltre 106 milioni di euro assegnati per la realizzazione di 911 nuovi posti letto in città”.

Lo dichiara in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e segretaria cittadina di Milano.

“Queste risorse – prosegue – consentiranno interventi strutturali di grande impatto: 46,9 milioni di euro al Politecnico di Milano per l’acquisto di due immobili in via Luigi Mancinelli 7 (500 posti letto); 22,7 milioni di euro sempre al Politecnico per la demolizione e ricostruzione di un edificio in via G. Rizzi detto Giampietrino 24 (244 posti letto); 36,7 milioni di euro alla Fondazione Collegio Università Milanesi per la ristrutturazione di un edificio in via Noale 1 (167 posti letto). Si tratta di un segnale concreto che guarda al futuro dell’università italiana e al ruolo centrale di Milano come capitale della formazione, dell’innovazione e dell’inclusione. Investire nell’housing studentesco significa infatti rimuovere barriere economiche e sociali, e garantire a tutti il diritto allo studio. Un sentito ringraziamento va al Ministro Bernini per l’attenzione concreta e costante verso le esigenze degli studenti. Con oltre 800 milioni di euro già destinati a livello nazionale dal MUR dal novembre 2023 e i 1,2 miliardi del PNRR per l’housing universitario, si rafforza una strategia ambiziosa: rendere l’università italiana davvero accessibile e competitiva. Finalmente, con il governo di centrodestra i giovani e la loro formazione sono tornati al centro dell’agenda politica”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma