5 Agosto 2025

Skymetro, Rixi: Se il PD vuole cancellare le opere, si assuma le sue responsabilità

Roma, 5 ago – “Se oggi Genova rischia di perdere fondi già assegnati per infrastrutture moderne e strategiche, la responsabilità è solo di chi – per motivi ideologici o per calcoli politici – intende cancellare opere già progettate, finanziate e attese da anni. Dispiace constatare che invece di lavorare seriamente per la città, il PD preferisca alimentare polemiche sterili. Noi continueremo ad avere la massima attenzione per Genova e per i suoi bisogni, ma non possiamo ignorare le leggi e i vincoli temporali fissati da norme che gli amministratori pubblici dovrebbero conoscere. E rispettare. Quanto alla scadenza del 31 dicembre, è un finto problema: mantenendo lo stesso progetto, le regole permettono di avere la priorità sul rifinanziamento dell’opera nel 2026. La verità è che il PD non vuole fare lo Skymetro, punto. Genova merita infrastrutture moderne, non passi indietro.”

Lo dichiara in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.