(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Sanità, Russo e Varchi (FdI): bene impugnativa governo legge Sicilia su obiettori

“L’obiezione di coscienza rappresenta l’espressione più autentica della libertà personale, religiosa, morale e intellettuale. Per tale motivo apprendiamo favorevolmente l’impugnativa da parte del consiglio dei Ministri della legge 23 del 5/06/2025 della Regione Siciliana che prevedeva l’assunzione negli ospedali pubblici di assumere medici e altro personale non obiettore di coscienza”.

A dichiararlo sono il senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione insularità Raoul Russo e Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in commissione giustizia.

“La legge violava l’articolo 117 della Costituzione, che garantisce i principi di uguaglianza, di diritto di obiezione di coscienza, di parità di accesso agli uffici pubblici e in tema di pubblico concorso. La legge 194 del ’78 – aggiungono Russo e Varchi – garantisce appieno tutti i diritti in campo ed in Sicilia non vi è alcun problema legato alla sua concreta applicazione. La legge impugnata da Roma, pertanto, aveva un carattere strumentale”.

“Noi non siamo contro l’obiezione di coscienza che non è solo una questione di principio ma anche uno strumento concreto di tutela della dignità umana, della pluralità delle coscienze e della convivenza democratica, ma – concludono Russo e Varchi – va garantita a tutti la possibilità di partecipare ad un concorso pubblico”.

