(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Rai. FdI: Ranucci indagato, tutelare immagine Tv Pubblica

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alla notizia che il conduttore della trasmissione televisiva Report, Sigfrido Ranucci, e il giornalista Luca Bertazzoni sarebbero stati indagati per il reato di interferenze illecite nella vita privata per la diffusione di un audio relativo alla vicenda della signora Maria Rosaria Boccia. Fermo restando il rispetto per l’azione della magistratura e che si è condannati soltanto alla conclusione del procedimento giudiziario, non possiamo però non interrogarci sulla qualità del giornalismo offerto, non solo in questa occasione, dalla trasmissione Report. Il servizio pubblico, finanziato con il canone dei cittadini, non può scadere nella ricerca morbosa del gossip, andando a scavare nella vita privata delle persone, pur di alzare lo share, meglio ancora se a farne le spese sono esponenti del governo Meloni. Chiediamo, pertanto, ai vertici Rai di valutare l’adozione di dovuti provvedimenti nel rispetto dei contribuenti e per la tutela dell’immagine della tv pubblica”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica