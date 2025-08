(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Pescara, Potenti (Lega): incivile negare taxi a non vedente con cane guida

Roma, 5 ago. – “Quanto accaduto a Pescara, dove un tassista ha impedito a una donna non vedente di salire a bordo perché accompagnata dal suo cane guida, è incivile e contro la legge. Tali violazioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie fino a 2.500 euro: per qualcuno evidentemente non bastano. Con la legge di bilancio del 2025 la misura è stata estesa anche ai cani da assistenza, riconosciuti ed introdotti per volontà del Ministro Locatelli in un’apposita previsione di legge, per cui saranno a breve sempre più frequenti i casi di pazienti o assistiti in viaggio ed in compagnia di animali. Preoccupa che ancora oggi, esistano delle sacche di ignoranza. Ringraziamo le Forze dell’ordine per il lavoro che svolgono al fine di punire tali condotte, prendendo anche l’impegno come Lega per un inasprimento delle norme, se fosse necessario prevedendo anche la sospensione della licenza in presenza di gravi comportamenti ai danni di persone con disabilità”.

Così il senatore Manfredi Potenti, responsabile del dipartimento Benessere animale della Lega.

