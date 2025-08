(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

MUR, BERRINO (FDI): INVESTITI SU SAVONA 5 MILIONI DI EURO

“Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha destinato la somma di oltre 5 milioni di euro a Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, per finanziare la ristrutturazione di un immobile in Corso Mazzini 1, a Savona, per 40 posti letto. Si tratta di un provvedimento importante che questo territorio aspettava da tempo e che si concretizza grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Bernini. Un passo significativo che smentisce coi fatti la sinistra sempre pronta ad accusare l’esecutivo di procedere solo a tagli sulla ricerca e il diritto allo studio che sono e restano invece priorità di questa maggioranza”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.

