(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Marchetti (Lega): “Congratulazioni a prof. Daniele Porena, eccellenza Università di Perugia eletto a Csm. Orgoglioso di averlo sostenuto”Roma, 5 ago. – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al professor Daniele Porena, eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Un risultato significativo per l’intero sistema giudiziario, che potrà contare su una figura di altissimo profilo accademico e istituzionale. Per me è anche un momento di grande soddisfazione personale: ho avuto l’onore di essere suo allievo all’università e di conoscerne da vicino la competenza e l’equilibrio. Il professor Porena è un punto di riferimento nel campo del diritto costituzionale e un motivo di orgoglio per l’Università di Perugia. La sua presenza nel Csm è garanzia di indipendenza, rigore e rispetto delle istituzioni. Sono certo che saprà contribuire con autorevolezza a una stagione di rinnovamento e trasparenza della giustizia italiana”.Lo dichiara in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria.Ufficio Stampa Lega Camera