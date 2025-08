(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Dl Economia, Ottaviani (Lega): riportato in vita economia reale del Paese dopo disastri passato

Roma 5 ago. – “Il decreto economia si attaglia a quelle che sono delle peculiarità del Paese, e compie delle scelte lungimiranti e di buonsenso. Parliamo, tra le altre cose, di estensione dei finanziamenti per le terapie oncologiche avanzate, dell’incremento del Fondo di Garanzia Prima Casa, dell’aiuto a chi vuole mettersi in regola con le tasse e che prima non è stato in grado di pagare, del rifinanziamento dell’Ape sociale, dell’integrazione del reddito per le lavoratrici madri con due o più figli. Misure che dimostrano la dimensione economica ed etica del provvedimento e la differenza tra il nostro modo di fare e quello di chi ci ha preceduto, che è passato alla storia finanche per aver rinunciato a eventi internazionali come le Olimpiadi di Roma, che avrebbero creato attrattività per il Paese e dato una spinta al Made in Italy. Invece il M5S scelse di non candidare Roma per come il Pd aveva ridotto la città. Oggi potremmo parafrasare quella battuta dell’allora sindaco Raggi dicendo: per come avevate ridotto voi questo Paese, tra Bonus 110, reddito di cittadinanza, 200 miliardi di soldi spesi a vanvera, era inimmaginabile che la Lega e il centrodestra riportassero in vita l’economia reale di questo Paese. Invece ce l’abbiamo fatta”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani, intervenendo in Aula.