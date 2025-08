COMUNICATO STAMPA | Ferragosto 2025 e Saracen Music Vibes

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

MUSICA E SHOW LIVE AL SARACEN: IL 14/8 LA GRANDE NOTTE DI FERRAGOSTO

SARACEN MUSIC VIBES PROSEGUE FINO A SETTEMBRE CON 5 NUOVI CONCERTI

Isola delle Femmine, 5 agosto 2025 | L’estate del Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine entra nel vivo con due grandi appuntamenti da segnare in agenda:

* il Ferragosto Incantato del 14 agosto, un evento straordinario all’insegna della cucina siciliana e dell’intrattenimento sotto le stelle;

* e la continuità della rassegna musicale Saracen Music Vibes, che dopo il successo di luglio proseguirà anche ad agosto e settembre con cinque nuovi concerti a ingresso libero.

FERRAGOSTO INCANTATO – 14 AGOSTO 2025

Una notte speciale tra i profumi del mare e i sapori di Sicilia: aperitivo al tramonto, cena sul prato Belvedere, spettacolo dal vivo e gran finale con pool party di mezzanotte, tra buffet, angoli tematici e griglie vista mare, in attesa dei fuochi d’artificio.

Il programma

* Ore 19:30: Aperitivo al tramonto

* Ore 20:30: Cena panoramica sul prato Belvedere

* Ore 22:00: Spettacolo dal vivo

* Ore 00:00: Fuochi d’artificio e Pool Party sotto le stelle

SARACEN MUSIC VIBES – LA RASSEGNA CONTINUA

Dopo il grande riscontro delle prime sette serate di luglio, la rassegna musicale “Saracen Music Vibes – Jazz at Sunset and more…”, curata dal M° Claudio Giambruno, prosegue anche nei mesi di agosto e settembre, portando ogni mercoledì il meglio del jazz siciliano vista mare.

PROGRAMMA AGOSTO – SETTEMBRE

* 06/08 – Sicily Dixieland Street Band · “Early Jazz Vibes”

* 12/08 – Claudio Giambruno Hammond Trio · “Standards Time”

* 20/08 – Perspective Trio · “Perspective”

* 27/08 – Gaetano Riccobono Trio · “The last time I saw Paris”

* 03/09 – Anna Bonomolo & Diego Spitaleri · “Solo in due – Diario di viaggio sull’amore”

Daniela Ducato, General Manager del Saracen Sands Hotel, commenta:

“Siamo felici di proporre un Ferragosto che unisce eleganza e divertimento, e allo stesso tempo di proseguire con entusiasmo il nostro percorso culturale e musicale, aperto anche al pubblico esterno. Il Saracen vuole essere sempre più un luogo di bellezza, condivisione e cultura”. Il direttore artistico Claudio Giambruno aggiunge: “La risposta del pubblico ci ha spinti a continuare. I nuovi concerti esplorano varie declinazioni del jazz, sempre in un’atmosfera rilassata e immersiva, perfetta per ascoltare buona musica al calar del sole.”

